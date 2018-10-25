Роберту Де Ниро прислали по почте подозрительную посылку

На адрес ресторана в Нью-Йорке, принадлежащего актеру Роберту Де Ниро, пришла подозрительная посылка.

Посылка, отметили в полиции, была аналогичной той, которые присылали Бараку Обаме и Хиллари Клинтон. В качестве обратного адреса был — так же, как и в аналогичных случаях — указан адрес конгрессмена от Флориды Дебби Вассерман Шульц.

Ранее посылки пришли на адреса Барака Обамы, Хиллари Клинтон, Джорджа Сороса, CNN. Роберт Де Ниро — так же, как и предыдущие адресаты — известен своими публичными критическими высказываниями в адрес Трампа.

Посылки содержали примитивные самодельные взрывные устройства в виде небольших железных труб, начиненных стеклами.