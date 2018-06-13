«Человек с очень низким IQ». Дональд Трамп ответил Роберту Де Ниро, обругавшему его на премии «Тони»

Президент США Дональд Трамп назвал «человеком с очень низким IQ» актера Роберта Де Ниро, который на церемонии вручения премии «Тони» заявил «Fuck Trump» («***** [к черту] Трампа»).

«Роберта Де Ниро, человека с очень низким IQ, слишком много раз били по голове », — написал Трамп в твиттере. Он отметил, что актер, вероятно, не понимает, что экономика США находится в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было.

На церемонии вручения театральной премии «Тони» 10 июня Роберт Де Ниро вышел на сцену и сказал: «Я скажу одну вещь: ***** [к черту] Трампа. Не „Долой Трампа“, а „***** Трампа“». Зал встретил заявление актера продолжительной овацией.