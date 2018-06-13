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«Человек с очень низким IQ». Дональд Трамп ответил Роберту Де Ниро, обругавшему его на премии «Тони»

Meduza
09:34, 13 июня 2018

Президент США Дональд Трамп назвал «человеком с очень низким IQ» актера Роберта Де Ниро, который на церемонии вручения премии «Тони» заявил «Fuck Trump» («***** [к черту] Трампа»).

«Роберта Де Ниро, человека с очень низким IQ, слишком много раз били по голове настоящие боксеры в кино», — написал Трамп в твиттере. Он отметил, что актер, вероятно, не понимает, что экономика США находится в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было.

На церемонии вручения театральной премии «Тони» 10 июня Роберт Де Ниро вышел на сцену и сказал: «Я скажу одну вещь: ***** [к черту] Трампа. Не „Долой Трампа“, а „***** Трампа“». Зал встретил заявление актера продолжительной овацией.

Выступление Роберта Де Ниро на премии «Тони» 10 июня
Роберт Де Ниро — последовательный противник президента США Дональда Трампа и неоднократно резко высказывался о нем. Перед выборами 2016 года он снял видео, в котором назвал Трампа «идиотом» и «псом» и заявил, что хочет ударить его. В 2018 году он сыграл спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего связи окружения Трампа с Россией, в нескольких скетчах программы «Saturday Night Live».
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