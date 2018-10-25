Нурмагомедову выплатили половину гонорара за бой с Макгрегором

Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение выплатить Хабибу Нурмагомедову половину гонорара (один миллион долларов) за с Конором Макгрегором.

Временную дисквалификацию Нурмагомедова и Макгрегора продлили до следующего заседания комиссии, которое состоится 10 декабря — оба бойца должны будут лично на нем присутствовать. Тогда же будет принято решение о выплате второй половины гонорара Нурмагомедову.

После окончания боя с Макгрегором Нурмагомедов устроил драку за пределами октагона, напав на одного из спарринг-партнеров своего противника. Макгрегор, в свою очередь, ударил брата Хабиба, после чего тот и еще два человека из команды Нурмагомедова атаковали ирландца.

Гонорар Макгрегору в размере трех миллионов долларов был выплачен еще до боя.

Теоретически на Нурмагомедова и Макгрегора могут наложить пожизненный запрет на выступление в боях.