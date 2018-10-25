Госдума приняла в первом чтении законопроекты о налоге для самозанятых

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан.

Для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, предлагается установить ставку налога 4%, для тех, кто оказывает услуги ИП и юридическим лицам — 6%.

Применять эти ставки налогообложения можно будет только в тех случаях, если доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год (около 200 тысяч рублей в месяц).

На первом этапе новый режим налогообложения планируется применять в четырех регионах — Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров ранее заявил, что для самозанятых, отказавшихся регистрироваться и платить налоги, будут предусмотрены санкции. По словам Макарова, речь может идти о штрафе в размере полученного дохода. В той редакции, в которой пакет законопроектов был принят в первом чтении, наказание для отказавшихся платить налог не прописано.

В России, по экспертным оценкам, около 20 миллионов человек (например, няни и репетиторы) получают доход от профессиональной деятельности, но не платят налоги.

Ранее была запущена программа по легализации нянь и репетиторов, предусматривающая налоговые каникулы для вставших на учет. За год ей воспользовались менее 1000 человек.

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