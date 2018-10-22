В Госдуме предложили изымать весь доход у незарегистрированных самозанятых

Самозанятых граждан, которые не зарегистрируются и не будут платить налоги, должен ждать штраф в размере полученного дохода, заявил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

С таким предложением Макаров выступил на заседании комитета, где обсуждался законопроект о введении налога для самозанятых.

Уточнять детали Макаров не стал, заявив лишь: «Могу сказать одно — это будет».

В России, по экспертным оценкам, около 20 миллионов человек (например, няни и репетиторы) получают доход от профессиональной деятельности, но не платят налоги.

В 2016 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о необходимости решить вопрос с регистрацией самозанятых.

Была создана программа по легализации нянь и репетиторов, однако за год ее существования на учет, чтобы воспользоваться правом на налоговые каникулы, встали менее 1000 человек.

Разработаны несколько предложений по легализации самозанятых. В частности, законопроект, который в настоящий момент обсуждается в Госдуме, предполагает, что самозанятые, оказывающие услуги физическим лицам, будут платить налог в 4% от дохода. Для тех, кто оказывает услуги ИП и юридическим лицам, установят налог в 6%. Применять эти ставки налогообложения можно будет только в тех случаях, если доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год (около 200 тысяч рублей в месяц). В первом чтении законопроект планируют рассмотреть 25 октября.

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