«Фонтанка»: пропавший источник статьи «Новой газеты» о нападениях по заказу людей Пригожина явился в полицию

Валерий Амельченко, который рассказал «Новой газете» об участии в нападениях по заказу людей из окружения бизнесмена Евгения Пригожина, а затем пропал, явился в полицию Санкт-Петербурга вечером 24 октября. Об этом пишет «Фонтанка» без указания источника.

По информации издания, Амельченко заявил полицейским, что «преступлений в отношении него не совершалось».

22 октября «Новая газета» рассказала со ссылкой на 61-летнего Валерия Амельченко о нескольких преступлениях (в том числе нападениях и убийствах), предположительно совершенных при его участии по указанию людей из окружения Евгения Пригожина. Автор статьи Денис Коротков, до недавнего времени работавший в «Фонтанке», сообщил, что 2 октября Амельченко исчез.