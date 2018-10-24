Reuters: ФСБ выступила против развертывания в России глобальной сети спутниковой связи OneWeb

ФСБ выступает против работы в России сети спутниковой связи , которая предназначена для глобального покрытия интернета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление представителя ФСБ Владимира Садовникова на конференции в Москве (какой — не уточняется).

По словам Садовникова, Россия не может проверить заявления OneWeb, что система «не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества» в РФ. Кроме того, ряд труднодоступных и малонаселенных районов, где плохо работает обычная связь, окажутся «в полной зависимости» от иностранных систем, заявили в ФСБ.

«Единственным» способом противостояния этим угрозам Садовников назвал ограничение работы иностранных систем в России и «развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом».

По данным Reuters, OneWeb «в качестве компромисса с российскими властями» снизит долю в совместном предприятии, созданном для работы в России вместе со структурой «Роскосмоса» «Спутниковая система Гонец». Позволит ли это, в частности, реализовать проект в России несмотря на позицию ФСБ, из публикации неясно.

В 2016 году в РФ утвердили новую доктрину информационной безопасности, в которой идет речь о снижении зависимости от зарубежных информационных технологий. Минкомсвязи по поручению президента работает над поправками, регулирующими контроль за инфраструктурой интернета и интернет-трафиком в России. В 2018 году ФСБ создала Национальный центр для борьбы с кибератаками на критическую информационную инфраструктуру.

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