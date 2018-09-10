ФСБ создала Национальный центр по борьбе с кибератаками

В России создан Национальный центр, который будет координировать борьбу с кибератаками на критическую инфраструктуру. Соответствующий приказ за подписью директора ФСБ России Александра Бортникова размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новую структуру, получившую название Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), будет возглавлять начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России, говорится в приказе.