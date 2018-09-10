ФСБ создала Национальный центр по борьбе с кибератаками
В России создан Национальный центр, который будет координировать борьбу с кибератаками на критическую инфраструктуру. Соответствующий приказ за подписью директора ФСБ России Александра Бортникова размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Новую структуру, получившую название Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), будет возглавлять начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России, говорится в приказе.
Создание Национального центра по борьбе с кибератаками предусмотрено принятым в конце 2017 года законом, вводящим уголовную ответственность за компьютерные атаки на критическую информационную инфраструктуру.
Предполагается, что такой центр будет изучать любые происшествия, которые теоретически могут оказаться атакой на критическую информационную инфраструктуру, к которой отнесли не только государственные, но и частные коммуникационные сети и компьютерные системы.