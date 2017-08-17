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Минкомсвязи опубликовало новую версию закона о контроле за инфраструктурой рунета

Правительство России
21:21, 16 августа 2017
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Минкомсвязи РФ опубликовало новую версию поправок к закону «О связи», регулирующих контроль за инфраструктурой интернета и интернет-трафиком в России.

Документ был выложен на портале проектов нормативных правовых актов 15 августа. Предыдущая версия законопроекта публиковалась в ноябре 2016 года.

Законопроект предполагает создание в России «государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента» (ГИС), в которой будут храниться данные о критических элементах инфраструктуры рунета и «маршрутно-адресная информация».

Администратором национальной доменной зоны верхнего уровня (зоны.ru и.рф), согласно законопроекту, должно быть российское юридическое лицо, учрежденное Минкомсвязи.

Для владельцев точек обмена трафика предлагается ввести ограничения, аналогичные ограничениям для владельцев СМИ — иностранное участие в уставном капитале компании не может превышать 20 процентов.

Минкомсвязи разрабатывает поправки к закону «О связи», которые дадут государству контроль за инфраструктурой рунета, по поручению президента Владимира Путина. Они были даны после проведения в 2014 году учений по действиям в случае отключения рунета от инфраструктуры международного интернета. 

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