Минкомсвязи опубликовало новую версию закона о контроле за инфраструктурой рунета

Минкомсвязи РФ опубликовало новую версию поправок к закону «О связи», регулирующих контроль за инфраструктурой интернета и интернет-трафиком в России.

Документ был выложен на портале проектов нормативных правовых актов 15 августа. Предыдущая версия законопроекта публиковалась в ноябре 2016 года.

Законопроект предполагает создание в России (ГИС), в которой будут храниться данные о критических элементах инфраструктуры рунета и «маршрутно-адресная информация».

Администратором национальной доменной зоны верхнего уровня (зоны.ru и.рф), согласно законопроекту, должно быть российское юридическое лицо, учрежденное Минкомсвязи.

Для владельцев точек обмена трафика предлагается ввести ограничения, аналогичные ограничениям для владельцев СМИ — иностранное участие в уставном капитале компании .