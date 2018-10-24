«Пропагандируется разнузданность в сексе, пренебрежение к институту семьи». Тюменский омбудсмен потребовал не пускать подростков на концерты ЛСП и «Порнофильмов»

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Эдуард Степанов обратился в областную прокуратуру и полицию с просьбой не допустить несовершеннолетних на концерты рэперов T-FEST и ЛСП, а также панк-группы «Порнофильмы» и группы «Райдо».

Ранее обеспокоенность предстоящими концертами этих исполнителей высказал существующий с 2010 года Тюменский родительский комитет. Обращение Степанова размещено на сайте этой организации.

Тюменский родительский комитет ранее добивался отмены сеансов Анатолия Кашпировского, спектакля «Кыся» и изъятия из книжного магазина литературы по половому воспитанию. Его активисты неоднократно публиковали призывы запретить празднование в школах «сатанинского» Хэллоуина.