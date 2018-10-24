«Пропагандируется разнузданность в сексе, пренебрежение к институту семьи». Тюменский омбудсмен потребовал не пускать подростков на концерты ЛСП и «Порнофильмов»

Znak.com
Надежный источник

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Эдуард Степанов обратился в областную прокуратуру и полицию с просьбой не допустить несовершеннолетних на концерты рэперов T-FEST и ЛСП, а также панк-группы «Порнофильмы» и группы «Райдо». 

Ранее обеспокоенность предстоящими концертами этих исполнителей высказал существующий с 2010 года Тюменский родительский комитет. Обращение Степанова размещено на сайте этой организации.

Детский омбудсмен заявляет, что в текстах песен музыкантов «пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы, призывы к демонстративному неподчинению нормам права, хулиганским выходкам, насилию, а также скрытая пропаганда возможности молодого поколения употреблять наркотические средства».

Znak.com

Тюменский родительский комитет ранее добивался отмены сеансов Анатолия Кашпировского, спектакля «Кыся» и изъятия из книжного магазина литературы по половому воспитанию. Его активисты неоднократно публиковали призывы запретить празднование в школах «сатанинского» Хэллоуина.

Как запрещают музыку в России