В Муроме по требованию ФСБ и прокуратуры отменили концерт группы «Порнофильмы»

В Муроме был отменен запланированный на 21 октября концерт панк-группы «Порнофильмы». Как сообщила «Радио Свобода» владелица клуба «Арт-бар 111» Татьяна Макурина, это было сделано под давлением прокуратуры, ФСБ и администрации города.

По словам Макуриной, прокуратура прислала ей предостережение, в котором говорилось со ссылкой на местное управление ФСБ, что «данное мероприятие нацелено для возможного инициирования протестной активности молодежи» и что тексты песен группы «пропагандируют асоциальный образ жизни, прививают недоверие и ненависть к органам государственной власти и правоохранительных органов».

Макурину также вызвали в прокуратуру, где прокурор и сотрудники ФСБ сказали ей, «что группа „Порнофильмы“ выступать во Владимирской области не будет, потому что они экстремисты». На замечание, что музыканты ведут здоровый образ жизни и участвуют в благотворительности, ей ответили, что сейчас «вместо вредных привычек молодежь начала заниматься экстремизмом», рассказала она.

Отменить концерт также требовала глава городского комитета по предпринимательству, развитию потребительского рынка и рекламе Анна Шишкин, сообщила Макурина.

После отмены концерта группа запланировала выступление в Выксе (расположена в 50 километрах от Мурома в соседней Нижегородской области), но его тоже отменили. В результате «Порнофильмы» устроили трансляцию акустического выступления одного из музыкантов в интернете.

Директор и гитарист «Порнофильмов» Александр Русаков рассказал «Свободе», что во Владимирской области не первый раз пытаются запретить концерт группы, но тогда удалось найти новую площадку. Похожая ситуация произошла и в Волгограде.