Роскомнадзор заблокировал на ютьюбе клип ЛСП «Монетка»

YouTube заблокировал по требованию Роскомнадзора на территории России клип «Монетка» белорусского рэпера ЛСП. Как сообщается в официальном сообществе музыканта во «ВКонтакте», поводом для блокировки стало наличие в видео информации о способах совершения самоубийства и призывов к суициду.

На момент блокировки у ролика, опубликованного в мае 2017 года, было почти 40 миллионов просмотров.

В мае 2018 года «ВКонтакте» на том же основании заблокировала для прослушивания на территории России песню ЛСП «Номера».