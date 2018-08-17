Роскомнадзор заблокировал на ютьюбе клип ЛСП «Монетка»
YouTube заблокировал по требованию Роскомнадзора на территории России клип «Монетка» белорусского рэпера ЛСП. Как сообщается в официальном сообществе музыканта во «ВКонтакте», поводом для блокировки стало наличие в видео информации о способах совершения самоубийства и призывов к суициду.
На момент блокировки у ролика, опубликованного в мае 2017 года, было почти 40 миллионов просмотров.
В мае 2018 года «ВКонтакте» на том же основании заблокировала для прослушивания на территории России песню ЛСП «Номера».
ЛСП — проект уроженца Минска Олега Савченко. С 2012 по 2017 году группа ЛСП была дуэтом Олега «ЛСП» Савченко и Романа «Англичанина» Сащеко. После смерти последнего в 2017 году Савченко продолжил выступления под вывеской ЛСП с другими музыкантами.