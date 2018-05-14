«ВКонтакте» заблокировал трек рэпера ЛСП из-за описания способа самоубийства

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала для прослушивания на территории России песню «Номера» белорусского рэпера ЛСП, сообщается в официальном паблике музыканта.

В сообщении паблика отмечается, что доступ к песне был ограничен на основании решения Роспотребнадзора: ведомство увидело в тексте песни описание способа совершения самоубийства, что запрещено российским законодательством. Решение датируется 28 апреля.

Трек пока доступен на других сервисах, таких как Apple Music, «Яндекс.Музыка», Soundcloud, а также на YouTube.