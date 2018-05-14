«ВКонтакте» заблокировал трек рэпера ЛСП из-за описания способа самоубийства
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала для прослушивания на территории России песню «Номера» белорусского рэпера ЛСП, сообщается в официальном паблике музыканта.
В сообщении паблика отмечается, что доступ к песне был ограничен на основании решения Роспотребнадзора: ведомство увидело в тексте песни описание способа совершения самоубийства, что запрещено российским законодательством. Решение датируется 28 апреля.
Трек пока доступен на других сервисах, таких как Apple Music, «Яндекс.Музыка», Soundcloud, а также на YouTube.
ЛСП — проект уроженца Минска Олега «ЛСП» Савченко. С 2012 по 2017 году группа ЛСП была дуэтом Савченко и Романа «Англичанина» Сащеко. После смерти последнего в 2017 году Савченко продолжил выступления под вывеской ЛСП с другими музыкантами.
Песня «Номера» вошла в альбом «Ёп», вышедший в 2014 году. Это первая совместная песня Савченко и Сащеко.