Джон Болтон заявил, что США пока не будут вводить новые санкции против РФ. Курс рубля вырос

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил в Баку, что США сейчас не рассматривают введение дополнительных санкций против России из-за . Об этом пишут ТАСС и другие российские информагентства.

Согласно этим сообщениям, Болтон объяснил, что санкции в связи с использованием химического оружия были введены «четыре месяца назад», а вопрос о дополнительных санкциях должен решаться через полгода. На самом деле санкции были введены в конце августа, а второй их этап — «чрезвычайно жесткий» — должен начаться через 90 дней, то есть в конце ноября.

По сообщению Associated Press, Болтон заявил, что Белый дом «все еще оценивает», какие санкции будет должен ввести, если Россия не докажет свою непричастность к отравлению Скрипалей.

После заявления Болтона, пишет «Интерфакс», курс рубля на Московской бирже начал расти к доллару и евро. По данным на 16:40 мск, доллар торговался по 65,30 рубля, на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Евро подешевел на 63 копейки до 74,48 рубля.