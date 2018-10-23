СК возбудил уголовное дело из-за пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, при тушении которого погиб пожарный Александр Ермаков.

Дело расследуется по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 217 УК РФ).

«Результаты осмотра места происшествия, записи камер видеонаблюдения установленных в цехе и объяснения очевидцев происшествия, дают основания полагать об имевших место нарушениях промышленной безопасности опасного производственного объекта», — заявили в СК.

После пожара 21 октября, на тушение которого ушло около 10 часов, жители Северной Осетии стали требовать от властей закрыть «Электроцинк». Протестующие считают, что производство является причиной заболеваний у местных жителей, в том числе онкологических.