«Давайте честно, здесь никто за вас не голосовал». В Северной Осетии требуют закрыть цинковый завод (и обращаются к Путину)

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, 21 октября 2018 года Ольга Смольская / ТАСС / Scanpix / LETA

Жители Северной Осетии требуют закрытия завода «Электроцинк», где 21 октября произошел пожар. Он продолжался около 10 часов и распространился по площади примерно в 4,5 тысячи квадратных метров. При тушении погиб 38-летний пожарный Александр Ермаков, на его похороны пришли около трех тысяч человек. Во время пожара люди жаловались на плохое самочувствие и металлический привкус во рту, писал сайт «Кавказ-Реалии»; часть жителей решили уехать из города, из-за чего на выезде образовались пробки. 22 октября превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе во Владикавказе обнаружено не было.

Протестующие считают, что предприятие является причиной заболеваний, в том числе онкологических. Такие заявления звучали на митинге, который прошел во Владикавказе 22 октября. Об этом заявил и мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев, который потребовал от Уральской горно-металлургической компании, владеющей «Электроцинком», перенести предприятие «на Урал». «Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди?» — заявил он.

В Уральской горно-металлургической компании, куда входит «Электроцинк», слова Хадарцева назвали «очень эмоциональным высказыванием», идущим вразрез с данными мониторинга воздуха. «Никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения не было. Там не было ничего такого, что могло бы сгенерировать какие-то вредные выбросы», — утверждает компания. Директор завода Игорь Ходыко заявил, что вопрос о закрытии «не стоит».

Петицию к президенту Владимиру Путину с требованием закрыть завод подписали более 13 тысяч человек (на момент публикации текста). На митинге 22 октября один из участников также обратился к Путину с просьбой закрыть завод, заявив: «Мы тот контингент людей, которые всегда голосовали и выбирали вас». Другой участник митинга — осетинский певец Вадим Чельдиев — прервал его словами: «Кроме меня». «Давайте честно, здесь никто за вас не голосовал и не будет никогда за вас голосовать», — сказал Чельдиев под смех присутствующих.

Митинг во Владикавказе против завода «Электроцинк» 22 октября

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сказал, что завод должен быть экологически безопасным, а в противном случае — закрыт или перепрофилирован. Одновременно он допустил, что пожар мог произойти «специально по чьему-то сценарию» — «судя по той реакции и провокациям, которые развернулись в социальных сетях». Битаров пообещал протестующим, что обсудит ситуацию вокруг завода с руководством страны.

«Электроцинк» — крупнейшее предприятие Северной Осетии, и, согласно его сайту, «одно из ведущих предприятий цветной металлургии» в России. Помимо цинка завод производит кадмий, серную кислоту и цинк-алюминиевые сплавы; до 2016 года на предприятии также выпускали свинец. Протесты против деятельности «Электроцинка» периодически проходят с 2009 года — тогда на заводе произошло сразу нескольких выбросов диоксида серы. В 2016-м завод решил «по просьбе части жителей Владикавказа» закрыть свинцовое производство — «наиболее вредное» на предприятии.

Виктор Давыдов