Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании иностранных НКО «нежелательными» за вмешательство в выборы

Госдума приняла в первом чтении , позволяющий признавать иностранные неправительственные организации «нежелательными» за вмешательство в выборы.

Как сообщается на сайте парламента, вмешательством будет считаться создание препятствий, мешающих выдвигать и избирать кандидатов или проводить референдум.

Если неправительственную организацию признают «нежелательной», она будет «должна немедленно прекратить свою деятельность», заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

Закон о «нежелательных» организациях действует в России с 2015 года. В соответствующий реестр попадают организации, чья деятельность, по мнению Генпрокуратуры, угрожает основам конституционного строя России, обороноспособности страны или ее безопасности. «Нежелательным» организациям запрещено работать в России, за сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность.