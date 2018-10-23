Адвоката Михаила Беньяша освободили под залог в 600 тысяч рублей. Его обвиняют в насилии в отношении полицейского

Краснодарский краевой суд отпустил из-под ареста адвоката Михаила Беньяша, которого обвиняют в насилии в отношении полицейского и препятствовании правосудию. Беньяш освободился под залог в 600 тысяч, сообщил «Интерфаксу» его защитник Алексей Аванесян.

По словам Аванесяна, 100 тысяч рублей залога внесет он лично, остальные 500 тысяч — Адвокатская палата Краснодарского края, членом которой является Беньяш. «Деньги мы переведем сразу же, как только получим банковские реквизиты. Поэтому мы ожидаем, что Беньяш выйдет на свободу уже сегодня», — сказал Аванесян.

Михаила Беньяша задержали 9 сентября в Краснодаре, куда он приехал из Геленджика, чтобы помогать задержанным на митинге против пенсионной реформы. Ему дали 14 суток по обвинению в участии в несогласованной акции и неповиновении полиции. Беньяш утверждал, что полицейские его избили.

В день выхода Беньяша из спецприемника стало известно, что на него завели два уголовных дела — о применении насилия в отношении представителя власти и о препятствовании правосудию. 28 сентября адвоката арестовали на два месяца.

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