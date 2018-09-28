В Краснодаре суд арестовал адвоката Михаила Беньяша. Он защищал участников акции против пенсионной реформы

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца сочинского адвоката Михаила Беньяша, которого обвиняют в насилии в отношении полицейского и препятствовании правосудию. Об этом сообщил в телеграме глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Интересы Беньяша представляли 11 его коллег, пишет «Медиазона» («Коммерсант» сообщает, что у него было 15 адвокатов). Они просили избрать задержанному меру пресечения, не связанную с арестом. Сам Беньяш сообщил в суде, что у него двухмесячный сын и «супруга на операции», писал в телеграме активист Александр Савельев, присутствовавший на заседаниях.