В Госдуме предложили ограничить долю иностранцев в новостных агрегаторах

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предлагающий запретить иностранцам владеть более чем 20% в новостных агрегаторах. Доступ к нарушившим это правило новостным агрегаторам предлагается блокировать.

Документ подготовлен группой депутатов от ЛДПР и «Единой России», среди авторов — Андрей Луговой.

Обновление: На фоне сообщений о внесенном в Госдуму законопроекте, ограничивающем долю иностранцев в новостных агрегаторах, акции «Яндекса» на Московской бирже потеряли 4% стоимости.

Ограничение доли владельцев-иностранцев было прописано в первой редакции законопроекта «О новостных агрегаторах». Ко второму чтению этот пункт, как и ряд других, из документа убрали.

В России ранее уже запретили иностранцам владеть более 20% в учредителях СМИ. Затем такое же ограничение установлено и для видеосервисов.

Новостные агрегаторы автоматически собирают новостную картину дня из публикаций избранных электронных изданий. Под действие российского закона о новостных агрегаторах подпадают сайты, распространяющие публикации на русском языке (или на других национальных языках народов РФ), которые зарабатывают на рекламе на территории России и привлекают более миллиона читателей в сутки.

Крупнейшим новостным агрегатором в России считается «Яндекс.Новости». «Если такой закон будет принят, совет директоров компании рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства», — сказал пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский.