Начальник цеха приговорен к двум годам колонии по делу об аварии корабля «Прогресс»

Суд в Воронеже приговорил к двум годам колонии бывшего начальника цеха Воронежского механического завода Александра Тычинина по делу об аварии транспортного грузового космического корабля «Прогресс МС-04», в декабре 2016 года.

Тычинин, сообщила пресс-служба суда Советского района, признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). В чем именно обвиняли бывшего начальника цеха, не уточняется.

Грузовой корабль «Прогресс» потерпел аварию 1 декабря 2016 года. Корабль, запущенный с Байконура, должен был доставить на МКС более двух тонн груза. Убытки превысили 2 миллиарда рублей. Причиной аварии было названо разрушение двигателей РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя. Двигатели были произведены на Воронежском механическом заводе. После аварии все двигатели такого типа были отозваны для перепроверки качества.

Некачественная сборка РД-0110 также была названа причиной первой в истории аварии корабля «Прогресс» в августе 2011 года. Тогда производственный дефект был признан случайным.

Последняя на настоящий момент авария в российской космической отрасли произошла 11 октября. Ракета «Союз-ФГ», которая должна была доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга, потерпела крушение из-за отключения двигателей второй ступени. Капсула с экипажем благополучно приземлилась. Овчинин и Хейг не пострадали.