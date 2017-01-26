Роскосмос отозвал все двигатели ракет «Протон-М». Почему? Отвечает совладелец компании «Космокурс» Павел Пушкин

Роскосмос решил отозвать все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Это произошло после неудачных огневых испытаний. В пресс-службе Роскомоса отзыв объяснили «тотальной проверкой качества». По данным «Коммерсанта», причина возврата двигателей на Воронежский механический завод в том, что при изготовлении механизмов были использованы «неликвидные компоненты» — вместо драгоценных металлов применялись не такие жаростойкие аналоги. «Медуза» спросила, что происходит у бывшего сотрудника космического научно производственного центра имени Хруничева, создателя частной компании «Космокурс» Павла Пушкина.

Павел Пушкин

основатель компании «Космокурс»

Конечно, официальной информации мало. Роскосмос подтвердил, что с двигателями есть некие проблемы, они будут возвращены на завод. Если речь идет о части двигателей, то можно говорить о незначительных переносах в программе пусков. Если обо всех двигателях — это остановит все пуски на срок от нескольких месяцев до полугода.

В принципе, у нас есть еще ракета «Союз», какие-то запуски с ней можно проводить, но это зависит от конкретной задачи. Есть много таких, для которых только «Протон-М» подходит.

Примечание «Медузы». В середине января Роскосмос также сообщил об отзыве двигателей РД-0110, которые устанавливают на третьи ступени ракет «Союз-ФГ» и «Союз-У». Такое решение было принято после декабрьской аварии космического грузовика «Прогресс». В ракетах «Союз-2.1б» и «Союз-СТ-Б» двигатели РД-0110 не используются.

В чем причина отзывов? Везде работают люди, они иногда забывают о том, как нужно работать и что они должны делать. Бывает, что есть отступление от того, что прописано в заводской документации — иногда из хороших побуждений, иногда из корыстных. Вот забыли, что нельзя менять состав агрегатов. Хорошо, что пронесло. Такое, кстати, было в советское время — поменяли состав припоя в двигателе ракеты «Союз» — и ракета взорвалась. Причем меняли из лучших побуждений — металл припаивался лучше. А потом были взрыв и пожар, потому что новый состав припоя начал взаимодействовать с перекисью водорода. А согласование провести забыли. Но это было становление ракетной техники, тогда такое было допустимо. Сейчас, конечно, уже нет.

Просто забыли, что нельзя состав менять самостоятельно, да еще и в документации этого не отражать. Это по дурости, намеренно — вряд ли, так уже было [в июле 2013 года] с аварией «Протона» — выяснилось, что она произошла из-за того, что там датчики неправильно установили, перевернули их.

Не знаю, есть ли в нынешней ситуации чья-то корысть, но даже если есть — это все равно по глупости, так не делают. Ущерб можно нанести такой, что всю жизнь потом не расплатишься.