«Роскосмос» отзовет все двигатели ракет «Протон-М». Пуски могут отложить до лета

Руководство «Роскосмоса» приняло решение отозвать все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» после неудачных огневых испытаний. Об этом «Коммерсанту» рассказали несколько неназванных топ-менеджеров профильных предприятий.

Двигатели будут отозваны на Воронежский механический завод (ВМЗ), так как эксперты пришли к выводу, что при их сборке использовали «неликвидные компоненты». Издание отмечает, что в двигателях применяли не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги. Сейчас проверкой этой замены занимаются ФСБ и Следственный комитет.

На ВМЗ вернут десятки двигателей, произведенных за несколько лет. Все они подлежат перепроверке, после которой, при необходимости, должны быть устранены недостатки. К проверке привлекут НПО «Энергомаш».

По информации «Коммерсанта», из-за выявленных проблем первый запуск «Протона» может состояться не ранее лета 2017 года. Ранее был неоднократно отложен запуск спутника связи EchoStar 21, который еще в декабре 2016 года должна была вывести на орбиту ракета «Протон».