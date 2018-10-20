«Коммерсант»: Золотов предложил «пропустить Навального через полиграф»

Коммерсант
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Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что хотел бы «пропустить через полиграф» оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…» — цитирует Золотова газета со ссылкой на своего специального корреспондента Андрея Колесникова.

«Коммерсант» не уточняет, какие именно высказывания Навального Золотов хочет проверить с помощью детектора лжи. Вероятно, речь идет о расследовании Фонда борьбы с коррупцией о коррупционных схемах в Росгвардии.

В сентябре Золотов вызвал Навального на рукопашную «дуэль» из-за расследования ФБК, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Выйдя через несколько недель из-под ареста, Навальный «принял вызов», предложив провести дебаты на федеральном ТВ. Золотов отказался со словами, что «приглашал его на другое».

Золотов против Навального