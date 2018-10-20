«Коммерсант»: Золотов предложил «пропустить Навального через полиграф»

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что хотел бы «пропустить через полиграф» оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…» — цитирует Золотова газета со ссылкой на своего специального корреспондента Андрея Колесникова.

«Коммерсант» не уточняет, какие именно высказывания Навального Золотов хочет проверить с помощью детектора лжи. Вероятно, речь идет о расследовании Фонда борьбы с коррупцией о коррупционных схемах в Росгвардии.

В сентябре Золотов вызвал Навального на рукопашную «дуэль» из-за расследования ФБК, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Выйдя через несколько недель из-под ареста, Навальный «принял вызов», предложив провести дебаты на федеральном ТВ. Золотов отказался со словами, что «приглашал его на другое».