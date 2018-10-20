Bloomberg: боты «фабрики троллей» использовали американские стартапы для вмешательства в выборы

Боты, предположительно, связанные с российским , использовали инструменты американских стартапов для распространения сообщений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные из архива твитов «фабрики троллей».

Речь идет об американских сервисах IFTTT, RoundTeam и Dlvr.it, которые позволяют автоматически публиковать и репостить сообщения на разных платформах, в частности, в твиттере. Этими инструментами пользовались сотни ботов «фабрики троллей», пишет Bloomberg.

В частности, сервис боты использовали в конце 2017 года и начале 2018-го. Бен Ниммо, старший научный сотрудник проекта по исследованию дезинформации в интернете Digital Forensic Research Lab, предположил, что с помощью IFTTT боты хотели скрыть источник распространяемой ими информации.

Сооснователь IFTTT Линден Тиббетс заявил, что сервис удалил аккаунты предполагаемых ботов. Как отмечает Bloomberg, кроме российских, IFTTT также использовали боты, связанные с Ираном.

Минюст США накануне предъявил обвинения 44-летней россиянке Елене Хусяйновой, которая, как утверждается, была главным бухгалтером «фабрики троллей» и была связана с вмешательством в том числе в выборы в американский конгресс, которые пройдут 6 ноября 2018 года.