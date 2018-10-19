Минюст США предъявил обвинения 44-летней россиянке Елене Алексеевне Хусяйновой, которая, как утверждается, была главным бухгалтером , организованного компаниями бизнесмена Евгения Пригожина. Речь идет в том числе выборах в американский конгресс, которые пройдут 6 ноября 2018 года.

По мнению следствия, Хусяйнова отвечала за финансирование различных операций, в том числе на «расходы активистов, рекламу в соцсетях, регистрацию доменных имен, покупку прокси-серверов и продвижение постов в соцсетях».

Деньги на проект, согласно обвинению, проводились через счета как минимум 14 юридических лиц, связанных с компаниями Пригожина; цели платежей формулировались, к примеру, как «предоставление услуг по сбору и переработке материалов».

«Медузе» не удалось найти упоминаний Елены Хусяйновой в связи с деятельностью «фабрики троллей» или Евгения Пригожина.

В сентябре президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против иностранных граждан или компаний, подозреваемых во вмешательстве в выборы. Летом группа сенаторов подготовила законопроект «О защите от агрессии Кремля», необходимость которого объяснили якобы продолжающимися попытками России вмешаться в выборы.