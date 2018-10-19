«Ведомости»: кандидату в губернаторы Приморья от КПРФ предложили высокий пост за отказ от выборов

Администрация президента предложила назначить кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на отказ от выборов. Такое предложение, по словам источников «Ведомостей», было сделано лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Ищенко назначат, если врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выиграет выборы. Дополнительные гарантии могут также получить другие коммунисты: мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Окончательного решения пока нет, говорят источники, близкие к Кремлю и Ищенко.

Представители КПРФ и избирательного штаба Кожемяко в комментарии газете заявили, что ничего не знают об этом предложении.

В сентябре Андрей Ищенко и действовавший на тот момент врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко участвовали во втором туре губернаторских выборов. На протяжении почти всего подсчета голосов лидировал Ищенко, однако после обработки 99% Тарасенко вышел на первое место. В итоге краевой избирком отменил итоги голосования из-за нарушений. После этого Тарасенко ушел в отставку, а новым врио региона был назначен Олег Кожемяко.

Новые выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря. Выдвижение кандидатов начнется 26 октября.