В Норвегии освободили подозреваемого в шпионаже сотрудника Совета Федерации

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже, вышел из тюрьмы, сообщает газета Verdens Gang.

Полиция Норвегии отозвала апелляционную жалобу на решение суда в Осло, который постановил освободить Бочкарева из-под стражи, сообщает Dagbladet со ссылкой на адвоката россиянина Хеге Аакре. По ее словам, Бочкарев намерен как можно скорее вернуться в Россию, однако она не знает, когда это произойдет.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за Бочкаревым выехали российские дипломаты, сообщает «Интерфакс». После встречи с послом РФ в Осло Бочкарев вылетит в Россию.

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября. Его арестовали на две недели по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Бочкарев все обвинения отвергал.

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