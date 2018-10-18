Норвегия отпустила из-под ареста сотрудника Совета Федерации. Его подозревали в шпионаже

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже, освобожден из-под ареста. Как сообщает NRK, суд счел, что у следствие не предоставило обоснований для продления ареста Бочкарева.

Бочкарев заявил NRK, что не рассчитывал на освобождение. «Теперь я хочу как можно быстрее оказаться дома», — сказал россиянин.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил «Интерфаксу», что Бочкарев освобожден из-под ареста.

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев был задержан полицией в аэропорту Осло 21 сентября. Суд санкционировал его арест сроком на две недели. Адвокат россиянина заявлял, что его подзащитного подозревают в незаконной разведывательной деятельности. Бочкарев настаивал на своей невиновности.

МИД РФ из-за задержания сотрудника Совета Федерации выражал протест Норвегии, а спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко говорила о «провокации» и называла дело Бочкарева «мыльным пузырем».

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