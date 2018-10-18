В Росгвардии обвинили Навального в «самопиаре на костях»

Советник главы Росгвардии Валерий Грибакин назвал кощунственным то, что Алексей Навальный ответил на вызов главы Росгвардии Виктора Золотова на дуэль в день по погибшим в Керчи. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Считаю, это кощунственно. Самопиар на костях — это уже последнее дело», — сказал советник главы Росгвардии. Он отметил, что ни Золотов, ни личный состав Росгвардии не смотрели и не собираются смотреть «очередной опус» Навального.

В интервью РБК Грибакин назвал выступление Навального в день траура «позором». В беседе с ТАСС он заявил, что оппозиционер «показал свою сущность», когда «вся страна склонила голову в трауре по погибшим в Керчи».

18 октября Алексей Навальный опубликовал видеоответ на обращение Виктора Золотова, который вызвал оппозиционера на дуэль после расследования о поставке продуктов питания для Росгвардии. Навальный принял вызов Золотова и предложил провести дебаты в эфире одного из федеральных телеканалов.