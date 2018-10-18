Опубликован список погибших при массовом убийстве в Керчи

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже.
- Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
- Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
- Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
- Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
- Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
- Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
- Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
- Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
- Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
- Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
- Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
- Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
- Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
- Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
- Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
- Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
- Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
- Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
- Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
Среди погибших — пятеро преподавателей учебного заведения и 14 студентов, в том числе шестеро несовершеннолетних, отмечается в сообщении правительства.
Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщала о 20 погибших в результате стрельбы в Керчи. В их числе фигурировал предполагаемый виновник убийства 18-летний Владислав Росляков. В списке погибших, опубликованном правительством Крыма, Рослякова нет.
Также утром 18 октября на сайте администрации Керчи был опубликован список пострадавших в результате нападения на колледж, которые находятся в больницах. В списке 44 человека, имена двух из них пока не установлены.