Глава Крыма заявил, что студент керченского колледжа не мог организовать нападение в одиночку

Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве в учебном заведении, не мог организовать нападение в одиночку. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Задача [следствия] — установить, кто его готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог», — сказал Аксенов.

По его словам, следователи выясняют, были ли у Рослякова сообщники.

Студента четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова подозревают в том, что он устроил стрельбу и взрывы в учебном заведении. В результате погибли 19 человек, еще более 40 остаются в больницах. Росляков после нападения покончил с собой. СК возбудил по факту атаки уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. В Крыму объявлен трехдневный траур.