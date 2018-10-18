Массовое убийство в керченском колледже. Что стало известно к 18 октября

Бойцы Росгвардии возле здания Керченского политехнического колледжа, 17 октября 2018 года Сергей Мальгавко / ТАСС / Scanpix / LETA

По последним данным, при стрельбе погибли 20 человек. Среди них пять преподавателей и 15 студентов, из которых, по разным данным, семь или 12 несовершеннолетних. Погибшие были застрелены, пострадавшие же, в основном, получили минно-взрывные травмы. В больницах находятся 43 раненых, из них шестеро — в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что пятеро пострадавших впали в кому; позже некоторые из них стали приходить в себя. На данный момент все погибшие опознаны (вот список фамилий); также установлены личности пострадавших. Их начали эвакуировать для прохождения лечения в другие города, в том числе Москву.

Предполагается, что преступник действовал один. В массовом убийстве в Керченском политехническом колледже подозревается студент четвертого курса Владислав Росляков. По данным «Коммерсанта», он ходил из кабинета в кабинет, сначала забрасывая в помещение , а затем заходя внутрь и расстреливая людей из помпового ружья «Бекас». По словам главы Крыма Сергея Аксенова, о наличии сообщников у Рослякова ничего неизвестно. При этом керченский общественный деятель Александр Талипов со ссылкой на очевидцев происшествия заявил, что стрельба велась из разных мест в колледже, а значит преступник мог быть не один.

Стрелок получил разрешение на оружие. Судя по всему, он готовил нападение около двух месяцев. В августе Рослякову исполнилось 18 лет, после чего он «едва ли не сразу» начал оформлять документы на получение лицензии на охотничье оружие, рассказал источник «Коммерсанта», близкий к следствию. В сентябре лицензия была получена, после чего молодой человек за 30 тысяч рублей (откуда он взял эти деньги, пока неизвестно) купил «Бекас» 12-го калибра и 250 патронов. Из них около 150 он принес с собой в колледж, рассказал Аксенов. Чиновник подтвердил, что Росляков приобрел оружие на законных основаниях.

Владислав Росляков покупает патроны за несколько дней до убийства Meduza

Мотив Рослякова неизвестен; возможно, это конфликт с кем-то из колледжа. По словам Аксенова, молодого человека там характеризовали положительно, он «по успеваемости был нормальный» и получал стипендию. «Коммерсант» пишет, что Росляков считался тихим, учился на тройки и четверки, несколько раз попадал в полицию, «выпив пиво с друзьями». Источник издания утверждает, что он мог устроить нападение из-за конфликта с другими студентами или учителями; о версии конфликта с преподавателями заявил и источник «Интерфакса». Телеграм-канал «Мэш» опубликовал аудиозапись разговора сокурсника стрелка. По его словам, однажды Росляков сказал ему, что ненавидит «таких тупых [людей], как у нас в политехе учатся» и «было бы неплохо всех перестрелять и самому ».

Преступника проверяют на связи с экстремистами. Мать стрелка считают членом организации «Свидетели Иеговы», которую в России в 2017 году признали экстремистской. При этом, по словам Сергея Аксенова, сам Росляков не был замечен в «религиозных сектах». По данным «Коммерсанта», молодого человека проверяют на связи с украинскими организациями «Правый сектор» и (в РФ признаны экстремистскими и запрещены), последняя из которых, как предполагается, уже пыталась устроить в учебном заведении в России. Расследование нападения на керченский колледж возглавляет генерал-майор юстиции Сергей Голкин, который ранее курировал следствие по делам о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», теракте в петербургском метро и катастрофе российского самолета в Египте.

Следователи провели обыски у родителей Рослякова и допросили их. Его отец с матерью развелись и живут отдельно. Как заявил «Известиям» источник, близкий к следствию, отец во время допроса рассказал, что ему было тяжело общаться с сыном. По его словам, подросток ничего не сообщал о своей учебе. Мужчина сказал, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием, но подчеркнул, что тот не проявлял агрессию. Отец также заявил, что у Рослякова не было друзей. О чем на допросе говорила мать молодого человека, неизвестно.

Школы и детские сады Керчи взяты под усиленную охрану. По информации городских властей, там и так есть охранники, но после нападения их усилили сотрудниками Росгвардии. Ранее студенты и преподаватели колледжа говорили, что на входе в учебное заведение не было охранника — только вахтерша (Росляков ее ранил). Кроме того, по их словам, система безопасности фактически не работала. Там стояли металлодетекторы, но никто не обращал на них особого внимания, так как они постоянно срабатывали на ключи и телефоны. «У нас стоит металлоискатель… турникет, но это все для галочки. У нас проходной двор, могут через забор перелезть спокойно», — заявил один из преподавателей колледжа.

Семьи погибших при нападении получат по миллиону рублей из бюджета Крыма, семьям пострадавших выплатят по 500 тысяч рублей. Власти региона рассчитывают на то, что семьи погибших получат также компенсации из федерального бюджета.

Ольга Корелина