Жертвами массового убийства в Керчи стали 19 человек

Число погибших в результате массового убийства в политехническом колледже Керчи выросло до 19 человек. Еще один студент, предполагаемый виновник стрельбы 18-летний Владислав Росляков, покончил с собой.

По данным заместителя главы администрации города Дилявера Мельгазиева, среди погибших — 15 студентов и пятеро взрослых преподавателей учебного заведения. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, из 15 погибших студентов колледжа 11 были несовершеннолетними. Тела всех погибших уже опознаны.

В больницах остаются 44 пострадавших после стрельбы в колледже. Семеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Три человека — в тяжелом состоянии и 34 — в состоянии средней тяжести, рассказала Скворцова.