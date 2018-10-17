В Крыму объявят трехдневный траур по погибшим при нападении на колледж в Керчи

Сергей Аксенов
11:46, 17 октября 2018
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Власти Крыма объявят с 18 октября трехдневный траур в связи с терактом в колледже в Керчи, сообщил в фейсбуке глава Крыма Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Утром 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Очевидцы также сообщают о стрельбе. По последней информации, погибли 13 человек, десятки получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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