Mash опубликовал фотографии подозреваемого в теракте в Керчи

Mash опубликовал фотографии человека, подозреваемого, по данным издания, в совершении теракта в Керчи. Его имя не названо.

В результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли по меньшей мере 13 человек и пострадали около 50. Большинство пострадавших — подростки. По предварительным данным, в здании взорвалась самодельная бомба.