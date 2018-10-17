Mash опубликовал фотографии подозреваемого в теракте в Керчи
11:33, 17 октября 2018
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Mash опубликовал фотографии человека, подозреваемого, по данным издания, в совершении теракта в Керчи. Его имя не названо.
В результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли по меньшей мере 13 человек и пострадали около 50. Большинство пострадавших — подростки. По предварительным данным, в здании взорвалась самодельная бомба.
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