Студент застрелил 18 человек в керченском колледже. СК больше не считает это нападение терактом

Следственный комитет России
12:34, 17 октября 2018
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Следственный комитет переквалифицировал дело о нападении на политехнический колледж в Керчи со статьи «теракт» (статья 205 УК РФ) на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ).

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек [студент Владислав Росляков] расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — заявили в СК.

По последним данным, погибли 19 человек, включая нападавшего. Около 40 человек ранены.

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