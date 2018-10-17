Студент застрелил 18 человек в керченском колледже. СК больше не считает это нападение терактом

Следственный комитет переквалифицировал дело о нападении на политехнический колледж в Керчи со статьи «теракт» (статья 205 УК РФ) на «убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ).

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек [студент Владислав Росляков] расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — заявили в СК.

По последним данным, погибли 19 человек, включая нападавшего. Около 40 человек ранены.