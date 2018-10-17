В результате теракта в политехническом колледже Керчи, по последним данным, погибли 13 человек и еще около 50 получили ранения. Об этом сообщает Следственный комитет. Большая часть пострадавших — подростки.

По словам уполномоченного по правам человека в Республике Крым Людмилы Лубиной, в результате теракта погибли не только дети, но и педагоги учебного заведения.