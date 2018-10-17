При теракте в Керчи погибли 13 человек, около 50 ранены. Большинство из них — подростки

Следственный комитет России
11:45, 17 октября 2018
Надежный источник

В результате теракта в политехническом колледже Керчи, по последним данным, погибли 13 человек и еще около 50 получили ранения. Об этом сообщает Следственный комитет. Большая часть пострадавших — подростки.

По словам уполномоченного по правам человека в Республике Крым Людмилы Лубиной, в результате теракта погибли не только дети, но и педагоги учебного заведения.

Взрыв самодельной бомбы, начиненной металическими предметами, произошел в Керченском колледже утром 17 октября.
СК возбудил по факту взрыва уголовное дело по статье «террористический акт».
В СМИ появились фотографии предполагаемого организатора теракта. Он объявлен в розыск.

Теракт в Керчи

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