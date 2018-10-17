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Полиция пришла в квартиру открывшего стрельбу в Керчи студента

Интерфакс
13:47, 17 октября 2018
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Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в квартиру, в которой жил открывший стрельбу в колледже студент. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Источник не исключил, что в квартире может находиться оружие и элементы взрывчатых веществ.

По данным Mash, уже проводятся следственные действия с матерью стрелявшего. Правоохранительные органы забрали ее из клиники, где она помогала раненым.

По данным СК, стрелявшим был 18-летний студент Владислав Росляков. В результате его действий погибли 19 человек, более 40 получили ранения. Он покончил с собой.

Стрельба в Керчи

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