Полиция пришла в квартиру открывшего стрельбу в Керчи студента
Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в квартиру, в которой жил открывший стрельбу в колледже студент. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Источник не исключил, что в квартире может находиться оружие и элементы взрывчатых веществ.
По данным Mash, уже проводятся следственные действия с матерью стрелявшего. Правоохранительные органы забрали ее из клиники, где она помогала раненым.
По данным СК, стрелявшим был 18-летний студент Владислав Росляков. В результате его действий погибли 19 человек, более 40 получили ранения. Он покончил с собой.