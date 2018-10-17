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Студент открыл стрельбу в керченском колледже и покончил с собой. Что происходило рядом с учебным заведением

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12:23, 17 октября 2018
17 октября в Керченском политехническом колледже в Крыму произошло массовое убийство. Студент — 18-летний Владислав Росляков — устроил взрыв и открыл стрельбу. Погибли не менее 19 человек и более 40 получили ранения, большинство из них — подростки. Нападавший покончил с собой. СК сначала завел уголовное дело по статье о теракте, но затем переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц.

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