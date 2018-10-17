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NYT: подозреваемые по делу об исчезновении журналиста связаны с саудовским принцем

The New York Times
06:07, 17 октября 2018
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Как минимум пятеро человек, названных турецкой полицией подозреваемыми в деле о пропаже журналиста Джамаля Хашогджи, связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает The New York Times.

Так, один из них — Махер Абдулазиз Мутреб — часто сопровождал принца в его зарубежных поездках. Газета опубликовала несколько фотографий, на которых Мутреб запечатлен в окружении принца в Мадриде, Париже, Бостоне, Хьюстоне и Нью-Йорке весной 2018 года. В 2007 году Мутреб был назначен на дипломатическую должность в посольство Саудовской Аравии в Лондоне. В поездках он выполняет роль телохранителя Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, предполагает издание.

Еще трое из подозреваемых, по данным источников газеты, связаны со службой безопасности саудовского принца. Пятый является судебным врачом, занимающим руководящие должности в министерстве внутренних дел и медицинских учреждениях королевства.

По крайней мере девять из 15 подозреваемых, находившихся в день исчезновения журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле, работали в службах безопасности, военных структурах или других министерствах Саудовской Аравии, утверждает The New York Times.

Саудовский журналист Джамаль Хашогджи, сотрудничавший с газетой The Washington Post и критиковавший власти Саудовской Аравии, пропал 2 октября, зайдя в консульство своей страны в Стамбуле.
По словам источников турецких СМИ, его могли убить в здании консульства, а останки похоронить в резиденции консула. В распоряжении турецких властей якобы есть аудиозаписи, на которых слышны допрос, пытки и убийство Хашогджи.
По неподтвержденным данным, Саудовская Аравия собирается признать факт гибели Хашогджи в результате несанкционированной Эр-Риядом операции.

Исчезновение Джамаля Хашогджи

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