NYT: подозреваемые по делу об исчезновении журналиста связаны с саудовским принцем

Как минимум пятеро человек, названных турецкой полицией подозреваемыми в деле о пропаже журналиста Джамаля Хашогджи, связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает The New York Times.

Так, один из них — Махер Абдулазиз Мутреб — часто сопровождал принца в его зарубежных поездках. Газета опубликовала несколько фотографий, на которых Мутреб запечатлен в окружении принца в Мадриде, Париже, Бостоне, Хьюстоне и Нью-Йорке весной 2018 года. В 2007 году Мутреб был назначен на дипломатическую должность в посольство Саудовской Аравии в Лондоне. В поездках он выполняет роль телохранителя Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, предполагает издание.

Еще трое из подозреваемых, по данным источников газеты, связаны со службой безопасности саудовского принца. Пятый является судебным врачом, занимающим руководящие должности в министерстве внутренних дел и медицинских учреждениях королевства.

По крайней мере девять из 15 подозреваемых, находившихся в день исчезновения журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле, работали в службах безопасности, военных структурах или других министерствах Саудовской Аравии, утверждает The New York Times.