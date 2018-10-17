Букеровскую премию получила Анна Бернс
Писательница из Северной Ирландии Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за свой роман «Milkman» («Молочник»). Как победитель премии Бернс получила чек на 50 тысяч долларов.
«Молочник» написан от лица 18-летней девушки. Жюри отдельно отметило «необыкновенную оригинальность» романа.
Anna Burns has been named the winner of this year's Man Booker Prize for her novel Milkman - becoming the first author from Northern Ireland to win the prize #ManBooker2018 https://t.co/TpMpkt0Nkc— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 16, 2018
56-летняя Анна Бернс — первый автор из Северной Ирландии, получивший Букера. «Молочник» — ее четвертый роман.
В 2017 году Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс за роман «Линкольн в Бардо».