Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Букеровскую премию получила Анна Бернс

Международная Букеровская премия
21:29, 16 октября 2018
Надежный источник

Писательница из Северной Ирландии Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии (Man Booker Prize) за свой роман «Milkman» («Молочник»). Как победитель премии Бернс получила чек на 50 тысяч долларов.

«Молочник» написан от лица 18-летней девушки. Жюри отдельно отметило «необыкновенную оригинальность» романа.

56-летняя Анна Бернс — первый автор из Северной Ирландии, получивший Букера. «Молочник» — ее четвертый роман.
В 2017 году Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс за роман «Линкольн в Бардо».

Читайте также

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как общаться с клиентами? Объясняем вместе с «Билайн Бизнес»

2 минуты