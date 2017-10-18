Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс

Победителя назвали на торжественной церемонии в Лондоне вечером 17 октября. Сондерс получит премию в размере 50 тысяч фунтов.

Американский писатель Джордж Сондерс получил за свой роман «Линкольн в Бардо» Букеровскую премию (Man Booker Prize), которую присуждают в области литературы на английском языке.

«Линкольн в Бардо» — первый роман Джорджа Сондерса, который ранее выпускал рассказы и повести. Действие книги происходит в 1862 году в момент смерти сына президента США Авраама Линкольна; бардо — понятие из буддизма, под которым подразумевается промежуточное состояние между жизнью и перерождением.

Джордж Сондерс — второй американец, получивший Букеровскую премию. В 2016-м победителем стал писатель Пол Битти. До 2014 года могли номинироваться только писатели из Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества, но теперь к рассмотрению принимаются любые романы на английском языке.