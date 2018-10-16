Вернувшийся из Сирии житель Кабардино-Балкарии получил 16 лет колонии по обвинению в связи с боевиками
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в участии в террористической организации и обучении у террористов. Об этом пишет «Кавказский узел».
Гугов находился в Сирии с октября 2014-го по май 2015 года. По версии следствия, там он проходил обучение в лагерях боевиков террористических организаций «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» и «Имарат Кавказ».
Обвинение просило приговорить Гугова к 20 годам колонии. Обвиняемый отрицал свою вину, защита добивалась его оправдания. После вынесения приговора адвокат Гугова заявила о намерении обжаловать его.
Ислам Гугов, по его словам, поехал в Сирию, думая, что будет помогать черкесам, и не участвовал в боевых действиях. Он вернулся из Сирии добровольно. Перед возвращением силовики обещали, что Гугову грозит максимум домашний арест, но по приезде в Нальчик его заключили под стражу.