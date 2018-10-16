РПЦ: цель разрыва с Константинополем — примирение с Константинополем
Разрыв евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом — это «вынужденная жесткость», заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По словам Легойды, решение РПЦ — «не попытка кого-то победить или кого-то наказать». Целью этого решения является «восстановление братского общения с теми, с кем оно было прервано».
«Это вынужденная мера, но в чем заключается цель этой меры — конечно, в том, чтобы ситуация вернулось на круги своя, чтобы восстановить единство», — добавил он.
РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, после того как Синод в Константинополе снял анафему с лидеров двух украинских церквей, наложенную Москвой, и подтвердил приверженность процессу предоставления независимости будущей единой украинской церкви.