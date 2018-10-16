Разрыв РПЦ с Константинопольским патриархатом — это «вынужденная жесткость», заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По словам Легойды, решение РПЦ — «не попытка кого-то победить или кого-то наказать». Целью этого решения является «восстановление братского общения с теми, с кем оно было прервано».