Google отказалась от участия в экономическом форуме в Саудовской Аравии. Власти этой страны подозреваются в убийстве журналиста

Корпорация Google отказалась участвовать в международном экономическом форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии на фоне исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Google.

В форуме должна была принять участие гендиректор Google Cloud Диана Грин. Компания сообщила, что ее поездка в Саудовскую Аравию отменена, но не уточнила причины этого решения.

Форум Future Investment Initiative пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября. После исчезновения Джамаля Хашкаджи от участия в нем уже отказались руководители и владельцы ряда американских компаний, включая HP, Ford, JPMorgan и Uber.