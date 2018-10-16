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Google отказалась от участия в экономическом форуме в Саудовской Аравии. Власти этой страны подозреваются в убийстве журналиста

Reuters
06:41, 16 октября 2018
Надежный источник

Корпорация Google отказалась участвовать в международном экономическом форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии на фоне исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Google.

В форуме должна была принять участие гендиректор Google Cloud Диана Грин. Компания сообщила, что ее поездка в Саудовскую Аравию отменена, но не уточнила причины этого решения.

Форум Future Investment Initiative пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября. После исчезновения Джамаля Хашкаджи от участия в нем уже отказались руководители и владельцы ряда американских компаний, включая HP, Ford, JPMorgan и Uber.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, живущий в США, пропал 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Правоохранительные органы Турции предполагают, что журналиста могли убить в консульстве. Саудовская Аравия утверждает, что Хашкаджи покинул здание.

Исчезновение Джамаля Хашкаджи

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