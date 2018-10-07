Саудовский журналист пропал после визита в консульство в Стамбуле. Турция считает, что его там убили

Саудовский журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

59-летний Джамаль Хашкаджи пришел в консульство во вторник, 2 октября. Он собирался получить документ, подтверждающий его развод с женой, чтобы заключить брак со своей невестой в Турции. Невеста ждала его у входа в консульство около 11 часов, но он так и не вышел из здания. На входе у журналиста, в соответствии с обычной практикой, забрали мобильный телефон.

Турция начала расследование, предварительные результаты которого показали, что журналиста убили в консульстве. Агентство Reuters сообщает со ссылкой на неназванный источник в следственных органах Турции, что в тот же день, когда Хашкаджи пришел в консульство, туда прибыли 15 других подданных Саудовской Аравии. Они прилетели в Стамбул на двух самолетах и позднее покинули Турцию. Источник Reuters сообщил, что турецкие власти пока не установили их личности.

Саудовская Аравия отвергла обвинение в убийстве журналиста, назвав его безосновательным. Она утверждает, что Хашкаджи покинул консульство в тот же день, когда вошел в него. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Салман аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что готов допустить представителей турецких властей в консульство. «Это суверенная территория, но мы позволим им войти и провести осмотр, сделать все, что им захочется. Если они об этом попросят, конечно. Нам нечего скрывать», — сказал принц. Он добавил, что Хашкаджи — подданный Саудовской Аравии, и саудовские власти вместе с Турцией пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

После исчезновения журналиста около консульства Саудовской Аравии в Стамбуле начались уличные акции в его поддержку. Один из номеров The Washington Post вышел с пустой колонкой под фотографией Хашкаджи — на месте, где должен был выйти его материал.

2/ Before news of Khashoggi’s apparent murder became public, the Washington Post editorial page today ran blank space in place of his column, symbolizing his disappearance, apparently at the hands of Saudi officials. (You don’t see empty columns in news pages very often…) pic.twitter.com/lpL6rIYhwR — ((Charles Fishman)) (@cfishman) October 6, 2018

«Если сообщения об убийстве Джамаля окажутся правдой — это чудовищное и непостижимое деяние <…> Его уважают в его стране, на Ближнем Востоке и во всем мире. Мы невероятно горды тем, что публиковали его материалы», — говорится в заявлении The Washington Post.

Джамаль Хашкаджи последний год жил в Вашингтоне. Он уехал из Саудовской Аравии в сентябре 2017 года. Журналист регулярно публиковал статьи с критикой саудовских властей и лично наследного принца Мухаммеда Салмана аль Сауда.