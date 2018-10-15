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«Вынимайте чековую книжку!» Флойд Мейвезер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова

Флойд Мейвезер
15:36, 15 октября 2018
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Боксер Флойд Мейвезер ответил на заявление чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который вызвал его на бой. «CBS, Showtime и MGM Grand, вынимайте чековую книжку!» — написал Мейвезер в твиттере.

Хабиб Нурмагомедов вызвал Флойда Мейвезера на бой после победы над Конором Макгрегором. «Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет? В этих джунглях есть только один король — и это, конечно, я», — заявил Нурмагомедов.

Флойд Мейвезер в 2017 году провел бой против Конора Макгрегора и одержал победу техническим нокаутом. Поединок проходил по правилам бокса. По каким правилам Мейвезеру предлагает драться Нурмагомедов, неизвестно.

Флойд Мейвезер — один из лучших спортсменов в истории бокса, за свою карьеру он одержал 50 побед и не потерпел ни одного поражения.

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