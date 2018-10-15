СК возбудил уголовное дело о пытках в СИЗО Ногинска

Управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера по факту пыток в СИЗО Ногинска.

По версии следствия, в 2017 году неустановленные лица, применяя силу, совершили насильственные действия сексуального характера с 37-летним мужчиной, находившимся под стражей в СИЗО Ногинска.

На данный момент осмотрено место происшествия, получены объяснения от руководства СИЗО, потерпевшего и его сокамерника, а также изъяты сведения об обращении заключенных за медицинской помощью.