СК возбудил уголовное дело о пытках в СИЗО Ногинска
Управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера по факту пыток в СИЗО Ногинска.
По версии следствия, в 2017 году неустановленные лица, применяя силу, совершили насильственные действия сексуального характера с 37-летним мужчиной, находившимся под стражей в СИЗО Ногинска.
На данный момент осмотрено место происшествия, получены объяснения от руководства СИЗО, потерпевшего и его сокамерника, а также изъяты сведения об обращении заключенных за медицинской помощью.
10 октября телеканал «360» опубликовал видео, на котором, как утверждалось, сняты пытки заключенного в СИЗО Ногинска в 2017 году. В ролике человека, лежащего на матрасе, насилуют палкой. Предполагаемый насильник заявил «360», что ролик был постановкой. СК сообщил о проверке информации канала.