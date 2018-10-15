РПЦ разорвала отношения с Константинополем
Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Священный Синод Константинопольской церкви 11 октября прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей и подтвердил приверженность курсу на предоставление Украине автокефалии.
РПЦ выступает резко против предоставления автокефалии будущей единой украинской церкви. Москва неоднократно обещала в таком случае разорвать евхаристическое общение с Константинополем.