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РПЦ разорвала отношения с Константинополем

РИА Новости
16:36, 15 октября 2018
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Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Священный Синод Константинопольской церкви 11 октября прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей и подтвердил приверженность курсу на предоставление Украине автокефалии
РПЦ выступает резко против предоставления автокефалии будущей единой украинской церкви. Москва неоднократно обещала в таком случае разорвать евхаристическое общение с Константинополем.

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